Apple permet à 152 pays de censurer des applications LGBTQ+ dans l'App Store selon des chercheurs et des activistes

Ce qui est reproché à la firme de Cupertino par Fight for the Future n'est pas tant la censure pour raison légale, qui est déjà difficilement acceptable, que son écosystème fermé, qui empêche les utilisateurs d'aller télécharger ces applications ailleurs.

« Le fait est que le monopole draconien d'Apple avec son App Store - en particulier sa décision d'empêcher les utilisateurs d'installer des applications provenant du Web ouvert pour maintenir le contrôle et les profits - rend cette discrimination et cette censure possibles », a dit Evan Greer, Directrice de Fight for the Future.

« Il est inacceptable qu'Apple continue cette pratique commerciale, qui est fondamentalement incompatible avec les droits humains élémentaires et la sécurité des personnes LGBTQ+ », a ajouté Utsav Gandhi, militant et chercheur pour Fight for the Future.