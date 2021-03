Bloqué par Apple, ProtonVPN accuse la multinationale d'aller contre les droits de l'homme

La situation est un peu ambiguë. Si d'un côté, le VPN est effectivement utilisé comme un outil permettant de passer outre la censure dans certains pays, il est également exploité pour contourner les restrictions mises en place par les ayants droit.

C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles Netflix, Amazon et cie ont développé des outils permettant de reconnaître les serveurs des VPN afin d'en bloquer le trafic.

Proton pointe vers une dépêche de Reuters au sein de laquelle Nicholas Koumjian, l'un des responsables des Nations unies, fait spécifiquement mention de Signal et Protonmail pour aider à identifier les militaires birmans ayant participé à cette récente fusillade.

« La priorité d'Apple est de préserver l'accès aux marchés et de maintenir ses profits. De fait ils ne confrontent presque jamais les politiques des dictateurs et des régimes autoritaires », affirme le P.-D.G. de Proton Technologies Andy Yen. Et d'ajouter : « En cédant devant les tyrans, Apple ignore les droits de l'homme internationalement reconnus et empêche les organisations telles que Proton de défendre ceux qui en ont besoin ».