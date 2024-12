Quand on parle bureautique sur iPad, impossible de passer à côté des trois géants du secteur : iWork, Microsoft Office et OfficeSuite. Chacun a ses forces et ses faiblesses, mais tous ont un point commun : ils permettent de travailler efficacement sur sa tablette, comme sur un vrai PC.

Commençons par iWork, la suite maison d'Apple avec ses célèbres Pages, Numbers et Keynote. Son gros avantage ? Une intégration parfaite à l'écosystème de la marque, ce qui facilite grandement la synchronisation des documents entre iPhone, iPad et Mac. L'interface est épurée, intuitive, bref c'est du 100% Apple. Seul bémol, la compatibilité avec les fichiers Microsoft n'est pas toujours optimale.

Justement, parlons-en de Microsoft Office. Difficile de faire l'impasse sur Word, Excel et PowerPoint, véritables références en matière de productivité. Et bonne nouvelle, la suite s'est parfaitement adaptée à l'iPad avec une interface repensée pour le tactile. Le gros plus, c'est l'intégration de OneDrive pour stocker ses documents dans le cloud. Le petit moins, c'est qu'il faut un abonnement pour profiter de toutes les fonctionnalités.

Enfin, il y a OfficeSuite, une alternative méconnue mais diablement efficace. Compatible avec la plupart des formats (dont ceux de Microsoft), elle propose une belle panoplie d'outils pour créer et modifier des documents, des feuilles de calcul ou des présentations. Son atout maître ? Son petit prix, surtout comparé aux deux mastodontes évoqués plus haut.