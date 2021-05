App Store : les processus de vérification auraient permis d'éviter des fraudes s'élevant à $1,5 milliard

Créé en 2003, Skype appartient à Microsoft depuis 2011, qui lâchera alors 8,5 milliards de dollars pour ce qui, aujourd'hui encore malgré la forte concurrence, demeure l'un des principaux logiciels de messagerie instantanée. Pensé aussi bien pour les entreprises que pour un usage privé entre amis et proches, Skype permet d'envoyer des messages écrits et oraux, tandis que sa principale force demeure son performant système de discussion instantanée par webcam et micro. Simple à prendre en main et à configurer, le logiciel recèle tout de même quelques options et spécificités qui méritent une mise en avant supplémentaire.