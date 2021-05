Fortnite : après avoir conquis les consoles, le mobile est désormais la priorité

Au moment où Fortnite était encore actif sur les appareils Apple, il parvenait à rassembler 2,5 millions d’utilisateurs actifs au quotidien. Une frange de joueurs qui a disparu suite à son retrait de l’App Store et du magasin Google Play, et qui représente 10 % de l’ensemble des joueurs, tous supports confondus. Une donnée qui révèle bien la popularité du jeu sur les consoles de salon et PC.

En complément de cet argument financier, Epic Games n’hésite pas à organiser sa défense dans son procès contre Apple autour d’un autre élément. La société s’appuie sur un argument relationnel en lien avec cette perte d’utilisateurs, notamment pour faire pencher la balance en sa faveur.

Ainsi, Epic souligne que la décision d’Apple nuit aux interactions entre joueurs et induit des ruptures sociales et amicales du fait de son retrait du support mobile. À noter qu’au-delà de ces heures perdues, Fortnite est parvenu, entre son lancement et son retrait d’iOS, à atteindre le chiffre de 2,86 milliards d’heures de jeux, rien que pour les appareils Apple.

Bien conscient que les smartphones sont des appareils bien plus répandus que les consoles de jeux ou les PC orientés gaming , Epic Games souhaite désormais mettre tout en œuvre pour conquérir le support mobile, ainsi que les utilisateurs potentiels qu’il représente.