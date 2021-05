Fortnite a généré 9 milliards de revenus au cours de ses deux premières années

Cette pratique est vivement critiquée par de nombreuses entreprises, ce qui a notamment mené Apple à revoir sa copie et à baisser cette taxe de 15 % pour les développeurs ayant des revenus en dessous d’1 million de dollars par an. Malgré cela, Epic n’en démord pas et estime que le géant de la tech abuse de sa position dominante. De son côté, Apple critique la posture d’Epic et l’accuse de jouer la carte du « David contre Goliath » malgré des revenus démontrant la bonne santé de l’entreprise.