L'écran de verrouillage de votre smartphone, nouvel eldorado des annonceurs publicitaires

L'entreprise, filiale du groupe indien InMobi Group, explique avoir passé des accords avec plusieurs opérateurs américains afin d'appliquer sa solution logicielle à certains mobiles dans les prochaines semaines. Glance est d'ailleurs soutenu financièrement par des investisseurs comme Samsung, Xiaomi et Google.

À chaque réveil du smartphone Android, un nouvel écran d'accueil s'affiche telle une carte qui montre tantôt des informations, tantôt des vidéos divertissantes à la TikTok ou Snapchat. Bien entendu, il met aussi en avant des publicités sur lesquelles il est possible de cliquer pour accéder directement à la fiche produit et l'acheter le plus facilement du monde.

Glance a d'ailleurs proposé en juin dernier le Glance Live Fest, un festival virtuel sur trois jours qui proposait des tutoriels, des concerts et des challenges interactifs ainsi que des conseils shopping directement sur les écrans verrouillés de 70 millions d'utilisateurs indiens.

Nous l'avons bien compris, les différents acteurs du numérique souhaitent désormais anticiper les besoins ou les envies des consommateurs, et investir cet écran qui peut être vu plus d'une centaine de fois chaque jour. Reste à voir comment réagiront les utilisateurs. Adopteront-ils ce nouveau fil de recommandations ? Ou préféreront-ils garder un écran plus sobre et centré sur leurs messages privés et leurs notifications ?