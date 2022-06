iOS 16 : voici la liste des widgets que vous pourrez ajouter au lockscreen de votre iPhone

Pour information, les widgets accessibles sous l’horloge bénéficient d’un espace plus grand et vous laissent la possibilité d’en placer plusieurs les uns à côté des autres. Jusqu’à 4 widgets carrés peuvent être disposés côte à côte, là où il n’est possible d’en placer que deux de formes rectangulaires (vous pouvez également placer deux widgets carrés et un widget rectangulaire si vous le souhaitez).