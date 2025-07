Pour les enfants âgés entre trois et six ans, seuls des contenus choisis avec soin, à vocation pédagogique et partagés avec un adulte, peuvent être introduits de manière ponctuelle, recommande la commission. Ensuite, l’usage doit rester mesuré, avec des règles claires et un accompagnement parental. L’introduction du téléphone portable est déconseillée avant l’entrée au collège, et son accès à Internet avant la fin du collège.