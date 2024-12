La recherche a également permis d'identifier une quarantaine d'applications permettant un accès anonyme à Internet et pas moins de 75 applications relatives à la beauté, à l'image de soi et à la perte de poids, ainsi que 28 jeux violents, eux aussi classés dans cette catégorie d'âge.

Au total, sur les 800 applications contrôlées, plus de 200 applications se sont avérées problématiques. Ces applications cumulent plus de 550 millions de téléchargements dans le monde. Dans les catégories de la perte de poids et de l'accès à Internet, « presque toutes les applications examinées ont été approuvées pour les enfants de 4 ans et plus ».