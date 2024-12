Les jeux vidéo ont une place de choix sur l'App Store et disposent de leurs propres prix. L'App Store Award du jeu iPhone de l'année 2024 est attribué au RPG AFK Journey. Pour l'iPad, c'est le jeu multijoueur Squad Busters qui obtient la récompense, tandis que le jeu Mac de l'année est le jeu de plateforme Thank Goodness You're Here!.

À noter que les équipes de l'App Store ont également récompensé le célèbre jeu de cartes Balatro+ en tant que jeu Apple Arcade de l'année, ainsi que le titre The Wreck, du studio français The Pixel Hunt, récompensé du titre de l'impact culturel de l'année. Plus qu'un jeu, c'est une expérience interactive traitant des thèmes du deuil, de la sororité et de la maternité.