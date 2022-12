Voici les meilleures applications de l'App Store en 2022

Enfin, 5 dernières applications ont été applaudies pour leur impact culturel. C'est l'occasion de mettre en avant How We Feel, qui aide l'utilisateur à gérer ses émotions. Le jeu 2D Dot's Home a lui aussi été récompensé pour les thèmes qu'il aborde, tout comme INUA – A Story in Ice and Time, un titre franco-canadien qui dépeint la culture inuit. Les applications Locket Widget (pour envoyer des cartes virtuelles à des proches) et Waterllama (suivi de l'hydratation quotidienne) viennent clôturer cette liste.