La rubrique la plus scrutée par les amateurs de logiciels mobiles est sans conteste « l'app iPhone de l'année », étant donné la popularité du smartphone d'Apple dans le monde. Cette année, les équipes éditoriales d'Apple feront leur choix entre trois logiciels : Kino, une application de capture vidéo, Runna, qui s'adresse aux fans de course à pied, et Tripsy, une app permettant d'organiser ses voyages.

Pour l'iPad, le grand gagnant de l'année 2024 sera à retrouver parmi ces trois logiciels : Moises, une application de création musicale par intelligence artificielle, l'application de création audio et photo Procreate Dreams, et Bluey: Let's Play!, une application éducative pour les plus petits.

Le Mac n'est pas oublié, avec la présence dans la short-list d'Adobe Lightroom, du gestionnaire de tâches OmniFocus 4 et de Sharp3D, un logiciel de création d'objets 3D.

Enfin, on remarque l'apparition d'une nouvelle catégorie consacrée à l'Apple Vision Pro. Le casque de réalité mixte dispose de quelques centaines d'applications, et Apple souhaite sûrement par ce biais remettre sur le devant de la scène son produit qui ne se vendrait pas aussi bien que prévu. Sans grande surprise, on retrouve les apps présentées par Apple dans ces différentes vidéos comme NBA, What if ?, une app interactive dans l'univers Marvel, et JigSpace, une app de création 3D depuis les écrans du casque.