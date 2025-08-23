Les smartphones proposent traditionnellement deux types de zoom : optique et logiciel. Le zoom optique utilise un téléobjectif intégré pour agrandir physiquement l'image, mais sa portée reste limitée à 5x sur les Pixel 9 Pro et 10 Pro. Le zoom logiciel standard se contente de recadrer la photo pour simuler un effet de zoom, au détriment de la résolution et avec l'apparition de pixellisation importante.

Pour contourner ces limitations, Google avait introduit dès 2018 le Super Res Zoom avec le Pixel 3. Celui-ci combine plusieurs clichés pris à différentes distances et expositions afin de produire une image plus détaillée, uniquement à partir des données capturées par l’appareil. Ce procédé reste d’ailleurs en usage sur le Pixel 10 classique pour un zoom logiciel allant jusqu’à x20.

Le nouveau Pro Res Zoom va plus loin en intégrant un modèle de diffusion directement embarqué sur la puce Tensor G5. Lorsqu'il est activé, les photos prises au-delà de la limite de zoom optique utilisent désormais l'IA générative pour améliorer les détails. Contrairement à Super Res Zoom, cette technologie ne se limite plus aux seules prises de vue pour combler les lacunes, réduisant ainsi la pixellisation, mais introduit des éléments créés artificiellement.