Google annonce un zoom x100 sur ses Pixel 10 Pro, soit plus du triple de la capacité des Pixel 9 Pro limités à 30x. Cette prouesse s'appuie en réalité sur l'intelligence artificielle via la fonction Pro Res Zoom, qui recrée artificiellement les détails manquants.
Lors de l'événement Made by Google, le géant californien a brièvement présenté les capacités de zoom impressionnantes de ses nouveaux Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL. Cette amélioration spectaculaire par rapport aux 30x du Pixel 9 Pro cache néanmoins une réalité technique plus nuancée que ce que laisse entendre l'appellation zoom x100. En effet, la technologie Pro Res Zoom repose massivement sur l'IA générative pour compenser les limitations des capteurs.
- Google présente le Pixel 10 Pro avec un zoom annoncé x100, bien au‑delà des 30x du Pixel 9 Pro, lors de l’événement Made by Google.
- Le Pro Res Zoom intègre un modèle de diffusion sur la puce Tensor G5 : au‑delà du zoom optique 5x, l’IA génère artificiellement des détails.
- Le smartphone propose deux images (Pro Res et Super Res) et permet de désactiver l’IA, mais sans IA le zoom dépasse difficilement 30x.
Pixel 10 Pro : du zoom assisté au zoom généré par l’IA
Les smartphones proposent traditionnellement deux types de zoom : optique et logiciel. Le zoom optique utilise un téléobjectif intégré pour agrandir physiquement l'image, mais sa portée reste limitée à 5x sur les Pixel 9 Pro et 10 Pro. Le zoom logiciel standard se contente de recadrer la photo pour simuler un effet de zoom, au détriment de la résolution et avec l'apparition de pixellisation importante.
Pour contourner ces limitations, Google avait introduit dès 2018 le Super Res Zoom avec le Pixel 3. Celui-ci combine plusieurs clichés pris à différentes distances et expositions afin de produire une image plus détaillée, uniquement à partir des données capturées par l’appareil. Ce procédé reste d’ailleurs en usage sur le Pixel 10 classique pour un zoom logiciel allant jusqu’à x20.
Le nouveau Pro Res Zoom va plus loin en intégrant un modèle de diffusion directement embarqué sur la puce Tensor G5. Lorsqu'il est activé, les photos prises au-delà de la limite de zoom optique utilisent désormais l'IA générative pour améliorer les détails. Contrairement à Super Res Zoom, cette technologie ne se limite plus aux seules prises de vue pour combler les lacunes, réduisant ainsi la pixellisation, mais introduit des éléments créés artificiellement.
Pro Res Zoom : des photos plus nettes, mais moins authentiques ?
Si la netteté des photos est indubitablement au rendez-vous, le procédé soulève malgré tout une question : s’agit-il encore de zoom, ou bien d’une réinvention artificielle de la scène ? En effet, la fonction Pro Res du Pixel 10 Pro comble en réalité les manques en générant des détails qui n’existaient pas à l’origine. Une démonstration a montré une photo d’un camion lointain, fortement pixelisé, transformé par l’IA pour paraître plus réaliste. D'ailleurs, nous en vous parlions plus tôt dans la matinée, mais le zoom x100 boosté à l'IA s'annonce plutôt décevant pour l'instant.
Heureusement, le Pixel 10 Pro propose systématiquement deux images : une avec Pro Res Zoom et une autre utilisant l'ancien algorithme Super Res Zoom. Les utilisateurs peuvent également désactiver complètement Pro Res Zoom dans les paramètres. En revanche, ils perdront alors l'accès au zoom au-delà de 30x, retrouvant les limitations du Pixel 9 Pro.