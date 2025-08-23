Le géant du Web a présenté une fonction nommée Pro Res Zoom sur son Pixel 10 Pro. Cependant, cet outil qui est censé permettre un zoom x100 boosté à l'IA avec une qualité incroyable, a encore de gros progrès à faire. La qualité n'est pas encore au rendez-vous, bien que le concept soit intéressant.
Les premiers clichés réalisés avec la fonction Pro Res Zoom des Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL ont récemment été partagés en ligne. Cette nouvelle technologie, qui exploite l’intelligence artificielle générative pour améliorer la qualité des photos en zoom longue distance, promet des résultats allant jusqu’à 100x. Cependant, les premiers exemples révèlent des limites évidentes.
Une technologie prometteuse, mais pas parfaite
Un utilisateur de Reddit, Dry_Astronomer3210, a publié des comparatifs de photos prises en magasin, mettant en évidence les performances du Pro Res Zoom à 30x et 100x. À 30x, la fonction semble améliorer la netteté de certains éléments, comme une figurine de Mario, en réduisant le bruit et en accentuant les contours.
En revanche, elle peine à restituer fidèlement les détails fins, comme les textes ou les œuvres d’art. À 100x, les résultats sont bien plus décevants : les images deviennent floues, déformées, voire non reconnaissables.
Par exemple, une affiche représentant des personnages perd toute définition, les visages devenant des taches indistinctes. Même le logo de Mario Kart World et le texte adjacent deviennent illisibles, les lettres ne ressemblant plus à l’alphabet anglais.
Des performances variables selon l'environnement
Les tests réalisés par le site CNET confirment cette tendance. À 30x, les paysages urbains semblent bénéficier d’une meilleure définition, avec des contours plus marqués et une image globalement plus nette. Ce résultat n’est pas surprenant. Les solutions de zoom via IA proposées par d’autres marques obtiennent généralement de meilleurs résultats sur les bâtiments et les paysages.
En revanche, à 100x, les limites de la technologie sont flagrantes. Une photo d’avion, par exemple, présente des distorsions importantes : les ailes apparaissent anormalement fines, un moteur semble détaché de l’aile, et le cockpit donne l’impression d’avoir été ajouté hâtivement.
Google précise que le modèle d’IA utilisé par le Pro Res Zoom ne s’applique pas aux personnes présentes sur les photos, ce qui limite les risques de déformation des visages. La marque insiste également sur le fait que cette fonction est avant tout destinée aux paysages, aux monuments et aux paysages naturels, pas aux portraits ou aux scènes complexes avec beaucoup de détails.
Les autres fonctions du Pixel 10 Pro
Malgré ces limites, le Pixel 10 Pro propose d’autres innovations en matière de photographie. Parmi elles, on trouve un mode Camera Coach pour guider les utilisateurs, la possibilité de capturer des portraits en 50 mégapixels, ainsi que l’enregistrement vidéo en format AV1. Est-ce que ces ajouts permettront de combler cette fonctionnalité pour l'instant ratée ? Les utilisateurs en jugeront.