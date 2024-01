Microsoft Edge prend désormais en charge les formats AVIF et AV1

Afin de bien clôturer la semaine avant le début du week-end, la société dirigée par Satya Nadella a profité de ce vendredi 26 janvier pour déployer la nouvelle mouture de son navigateur. Basculant ainsi en version 121, Microsoft Edge prend à présent en charge les fichiers AVIF et AV1. Voici ce que nous pouvons lire depuis la note officielle publiée par Microsoft et relayée par Neowin :

« Microsoft Edge prend désormais en charge les formats de fichiers AVIF et AV1 qui offrent une meilleure compression et des images et vidéos de meilleure qualité. Les utilisateurs peuvent profiter de temps de chargement plus rapides et de médias de meilleure qualité sur les sites Web ».