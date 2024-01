Microsodt Edge veut faire savoir à tout le monde qu'il est un "navigateur IA"

Microsoft Edge n’est pas dans notre top des meilleurs navigateurs web en ce début d’année 2024 et représente moins de 5 % du marché selon les données de StatCounter. Néanmoins, après une année 2023 où l'intelligence artificielle est devenue grand public, l’intégration de plus en plus de fonctionnalités IA au sein des navigateurs rebattra, peut-être, légèrement les cartes. Et la firme de Redmond affiche clairement ses ambitions en la matière, en présentant Microsoft Edge comme un « Navigateur IA ».