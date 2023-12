Intelligence artificielle : voilà comment Copilot pourrait vous aider à modifier les paramètres de votre PC selon Dell

Au fond, rien d'extraordinaire, puisqu'il est déjà possible d'avoir des fonctions similaires sans avoir recours à l'IA. Cependant, l'intégration d'un chatbot semble rendre le processus plus accessible, et peut-être plus naturel pour les utilisateurs les moins aguerris.

Dell a choisi d'installer Copilot dans la barre des tâches, comme n'importe quel autre logiciel, avec la possibilité d'afficher une notification à chaque fois que l'outil intervient ou veut interagir avec l'appareil. L'utilisateur peut cliquer dessus pour obtenir plus d'informations et, chatbot oblige, converser avec l'IA pour affiner les réglages ou demander plus d'informations.