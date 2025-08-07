Google continue de faire de ses smartphones des appareils photo incroyables. Et cette année, avec les Google Pixel 10, ça passera beaucoup par l'intelligence artificielle !
Dans un peu moins de deux semaines, Google va présenter ses nouveaux smartphones de la gamme Pixel 10. Avec l'arrivée prochaine de cet événement, on voit les fuites s'enchaîner, qu'elles viennent des canaux habituels, ou bien, plus étonnant, de Google. Et aujourd'hui, c'est encore une nouvelle information qui fait son apparition sur internet.
Des fonctionnalités IA pour la photo arrivent avec les Google Pixel 10
Google est déjà bien connu depuis plusieurs années pour proposer des smartphones qui sont parmi les meilleurs au monde niveau photo. Et ça devrait continuer, vu les nouvelles fonctionnalités qui arrivent, comme nous l'explique le média Android Headlines.
Il y aura ainsi d'abord une fonction dite de « coach caméra », alimentée par l'intelligence artificielle Gemini, et qui analysera l'image captée par l'appareil photo pour vous proposer des conseils - par exemple sur l'angle à choisir ou bien sur la luminosité. Il faudra simplement autoriser cette fonction à lire la scène que vous visez, et c'est parti.
Tous les modèles Pixel 10 bénéficieront de ces nouveautés
Une autre fonction est baptisée « Conversational Photo Editing », soit « retouche photo conversationnelle ». Pas besoin de beaucoup d'explications pour comprendre qu'il s'agit cette fois d'une fonction similaire à un échange sur un chatbot, et qui va vous permettre d'éditer des images en en faisant simplement la demande écrite.
Ce qui est intéressant, c'est que ces nouveautés ne serviront pas à attirer le public vers les modèles les plus haut de gamme. En effet, les fonctionnalités IA pour la photo devraient être disponibles sur l'ensemble des modèles de la nouvelle gamme Google Pixel 10. On se demande par contre si à moyen terme, Google cherchera à les déployer plus largement pour les modèles plus anciens, ou s'ils resteront accessibles seulement sur les nouveaux smartphones.