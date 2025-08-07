Google est déjà bien connu depuis plusieurs années pour proposer des smartphones qui sont parmi les meilleurs au monde niveau photo. Et ça devrait continuer, vu les nouvelles fonctionnalités qui arrivent, comme nous l'explique le média Android Headlines.

Il y aura ainsi d'abord une fonction dite de « coach caméra », alimentée par l'intelligence artificielle Gemini, et qui analysera l'image captée par l'appareil photo pour vous proposer des conseils - par exemple sur l'angle à choisir ou bien sur la luminosité. Il faudra simplement autoriser cette fonction à lire la scène que vous visez, et c'est parti.