Cette volonté de faire le buzz de la part de Google reste tout de même l'occasion d'un dévoilement limité. Car on n'a droit qu'à une présentation légèrement voilée du smartphone, sans précision sur les caractéristiques de l'appareil. On sait tout de même qu'il devrait y avoir quatre coloris pour ce modèle, qui serait équipé d'un processeur Tensor G5.

Enfin, cette divulgation s'accompagne de la mise en place d'une offre exclusive de la part de Google. Il suffit de s'abonner aux emails de Google pour avoir accès à cette offre, qui n'a pas non plus été explicitée, mais qu'on peut imaginer être une réduction plus ou moins importante sur les téléphones programmés pour le 20 août prochain.