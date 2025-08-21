Dès la précommande ou l’achat d’un Pixel 10 sur la boutique en ligne de Google, les utilisateurs reçoivent un mail préparatoire. Lequel les guide dans la sauvegarde de leurs données iPhone.

Ce mail détaille les étapes nécessaires pour transférer les informations essentielles, telles que les mots de passe, les données d’applications et les éléments liés au portefeuille numérique. L’objectif étant de réduire les obstacles habituellement associés au changement d’écosystème. Google anticipe les besoins des utilisateurs avant même la réception de leur nouvel appareil. Malin.