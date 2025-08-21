Transférer ses données d'un iPhone vers un Android va devenir bien plus simple avec le Pixel 10. Google a présenté l'application My Pixel, mise à jour pour l'occasion, avec une dose d'IA à l'intérieur. Ce, visant à faciliter la migration d'un iPhone vers un smartphone Android. Enfin, de préférence un smartphone de la gamme Pixel 10.
Google a officiellement dévoilé sa nouvelle gamme de smartphones, les Pixel 10, lors de son événement Made by Google organisé hier. Parmi les annonces majeures, le géant américain a mis l’accent sur des outils destinés à simplifier la transition des utilisateurs d’iPhone vers Android, une étape souvent perçue comme complexe et fastidieuse.
- Google envoie un mail avant la précommande/achat du Pixel 10 pour guider la sauvegarde des données iPhone.
- À la réception, l’application My Pixel, enrichie d’IA, guide la configuration et propose un agent virtuel avec possibilité d’escalade humaine.
- Google étend le support RCS dans Messages pour réduire l’écart iOS/Android et faciliter les échanges multimédias.
Google vous accompagne dès la précommande
Dès la précommande ou l’achat d’un Pixel 10 sur la boutique en ligne de Google, les utilisateurs reçoivent un mail préparatoire. Lequel les guide dans la sauvegarde de leurs données iPhone.
Ce mail détaille les étapes nécessaires pour transférer les informations essentielles, telles que les mots de passe, les données d’applications et les éléments liés au portefeuille numérique. L’objectif étant de réduire les obstacles habituellement associés au changement d’écosystème. Google anticipe les besoins des utilisateurs avant même la réception de leur nouvel appareil. Malin.
L'application My Pixel boostée à l'IA
À la réception d'un smartphone de la gamme Pixel 10, les nouveaux acquéreurs bénéficient d’un accompagnement intégré directement sur l’appareil. Des conseils contextuels les aident à réaliser les premières configurations, comme l’extinction de l’ancien appareil ou la personnalisation du nouveau.
L’application My Pixel, mise à jour pour l’occasion, propose un guide étape par étape. Pendant ce temps, un agent virtuel boosté par IA est disponible pour répondre aux questions. En cas de besoin, ce dernier peut rediriger vers un support humain en direct, combinant ainsi assistance automatisée et intervention humaine.
Google ajoute enfin le support intégral de la technologie RCS dans Google Messages. Cette technologie permet des échanges enrichis (partage de fichiers haute qualité, accusés de réception, etc.), indépendamment de l'appareil utilisé par le destinataire. Une solution qui atténue les différences entre iOS et Android, souvent citées comme un frein au changement, notamment si la plupart de ses proches sont sur iPhone, et donc iMessage. Ces utilisateurs ne voudraient pas perdre certaines fonctionnalités, on les comprend bien.