Voilà les nouveautés qui s'apprêtent à débarquer sur votre smartphone Android

Alors que le 20 mai se tiendra la traditionnelle conférence Google I/O, la prochaine version d'Android, en version 16, pourrait voir le jour dès le mois de juin. En attendant, Google met le paquet avec son dernier Feature Drop trimestriel pour Android 15 et notamment pour la gamme Pixel.

La série des Pixels 9 amorçait l'envoi de messages via une connexion satellite. Aux États-Unis, cette prise en charge a été étendue au-delà du système d'urgence tandis que chez nous, en Europe, il deviendra possible d'envoyer des messages SOS dans des zones non couvertes par les réseaux mobiles traditionnels.

Les Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL et Pixel 9 Pro Fold seront également en mesure de se connecter à des caméras externes en Bluetooth et en Wi-Fi et même passer d'un flux pour une diffusion en streaming multi-angles sur Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, ou YouTube.