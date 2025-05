Bien que la connexion via Wi-Fi ou via un point d'accès personnel (Personal Hotspot) reste possible, l'option filaire optimisée offre une alternative plus véloce et potentiellement plus stable pour les gros transferts, d'autant que nos smartphones voient leur stockage devenir de plus en plus conséquent et que la présence de l'USB-C chez tous les constructeurs (Apple compris) facilite l'interconnexion entre les appareils. Cette accélération rend l'expérience moins contraignante pour l'utilisateur impatient de prendre en main son nouvel appareil.