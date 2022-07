WhatsApp vous permet enfin de passer facilement d'Android à iOS

Il y a quelques semaines maintenant, Mark Zuckerberg annonçait via son compte Facebook la possibilité de passer en toute sécurité d'un smartphone à un autre, et de transférer l'historique de discussions, les photos, les vidéos et les messages vocaux, sans jamais perdre de vue le précieux chiffrement de bout en bout. Si le transfert de l'iPhone vers un smartphone Android est déjà disponible, c'est aujourd'hui au tour de l'inverse d'être de la partie.