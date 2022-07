WhatsApp permet enfin le transfert d'historiques de conversations d'un smartphone Android vers un iPhone

Incontestablement, ces dernières semaines, le groupe Meta a fourni de nombreux efforts afin de faire de WhatsApp une application optimale, corrigeant peu à peu ses lacunes et réduisant l'écart qui la sépare d’autres applis de messagerie instantanée. Mais pour le plus grand plaisir de ses utilisatrices et de ses utilisateurs, WhatsApp continue de s'enrichir de nouveautés appréciables, y compris en cette période estivale.