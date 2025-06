Google a aussi amélioré l'outil Enregistreur : ce dernier peut proposer des résumés IA en français et en allemand et les Pixel 8 disposent désormais d'une option de suppression des bruits de fond. Les développeurs ont aussi travaillé sur l'accessibilité des smartphones Pixel en intégrant Live Search dans l'app Loupe et en ajoutant des fonctionnalités pour les appareils auditifs avec LE audio.