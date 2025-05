Transformer son smartphone en ordinateur d'appoint ? Ce sera bientôt possible ! Lors de la conférence Google I/O 2025, les démonstrations ont mis en avant une interface rappelant celle de Chrome OS, avec une barre des tâches accueillant des applications telles que Gmail, Chrome ou Google Photos. Cet agencement permet l’ouverture de fenêtres redimensionnables, la gestion simultanée de plusieurs applications et une organisation plus souple de l’espace de travail. L'idée est donc de répliquer un véritable système d'exploitation davantage pensé pour des usages de productivité sur grand écran.

Samsung a mis au point un environnement similaire en 2017 baptisé DeX. Pour Google, l'objectif est donc de s'appuyer sur les travaux de l'un de ses partenaires principaux afin d' intégrer la technologie en natif dans son système. De la sorte, cet agencement deviendra compatible avec un large éventail d’appareils, smartphones ou tablettes.