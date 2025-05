Apple n'en propose pas pour l'iPhone, Google non plus pour Android, et si Motorola ou encore Huawei s'y sont mis tardivement via leurs logiciels respectifs, Samsung garde une longueur d'avance en proposant depuis 2017 un mode de bureau globalement convaincant pour ses smartphones Galaxy : le dénommé DeX.

Disponible sur les appareils milieu et haut de gamme de la marque, ce mode DeX va s'améliorer avec l'arrivée prochaine de OneUI 8, la surcouche logicielle de Samsung pour Android 16.