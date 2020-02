Samsung travaillerait sur un moniteur externe adapté à DeX

© Samsung

Un moniteur externe livré sans périphériques

Via : Sam Mobile

D'après des informations de première main glanées par ETNews, Samsung aurait dans ses cartons un moniteur externe, lequel serait entièrement dévolu à DeX : le Dexbook.D'après le média sud-coréen, Samsung planche sur un moniteur externe de 14,1 pouces, dont la connectique serait à même de se substituer à un dock DeX — actuellement le seul moyen de profiter du service sur un écran sans passer par un PC.Sur la balance, le Dexbook pèserait moins d'un kilo, rapporte Sam Mobile. Ce qui en fait définitivement un poids plume, malgré la batterie de 10 000 mAh embarquée, et qui permet non seulement de l'autoalimenter, mais aussi de recharger le smartphone.Seulement, on s'interroge sur la pertinence d'un tel objet. Toujours selon ETNews, ledit moniteur serait commercialisé «», mais ne comprendrait pas de clavier ni de souris. À moins de disposer de son propre matériel, le Dexbook ne servirait finalement qu'à dupliquer l'affichage de son smartphone. Rien qu'un Chromecast ne puisse pas faire, pour trois fois moins cher.