Et pour cause, la 8K est surtout pertinente sur le marché des téléviseurs XXL (77 pouces et plus), où elle assure effectivement une finesse d'affichage intéressante face à une 4K parfois trop éparse sur de telles diagonales. En misant sur un format de 31,5 pouces « seulement », BOE va donc à contre-courant, a fortiori sur un écran que la marque destine plutôt aux gamers au travers de ce Dual-Mode.