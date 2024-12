Avec des taux de rafraîchissement atteignant jusqu'à 480 Hz en mode 1080p et 240 Hz en 4K sur les modèles OLED les plus avancés, les moniteurs Dual-Mode repoussent les limites des performances actuelles. Même les options avec dalles IPS, moins coûteuses, offrent des fréquences tout à fait respectables pour le jeu compétitif (jusqu’à 320 Hz en 1080p). Ces caractéristiques garantissent non seulement une fluidité exceptionnelle dans les jeux les plus rapides, mais également une utilisation quotidienne plus agréables pour des usages bureautiques et multimédia.