Autant de modèles qui font preuve de qualités indéniables grâce à leurs dalles OLED, qu'il s'agisse de W-OLED comme de QD-OLED, et qui se rejoignent également sur un autre point qui saute aux yeux : le prix, très souvent supérieur à la barre symbolique des 1 000 euros.



Au-delà de cette considération, il est clair que le marché de l'OLED s'est largement diversifié en 2024, avec l'apparition de nouvelles diagonales d'abord, avec une offre plus complète avec des écrans 4K et une compatibilité HDR étendue, dont le Dolby Vision sur certaines références, et aussi grâce à des taux de rafraichissement toujours plus haut qui redéfinissent l'expérience de jeu sur PC. Il est vrai qu'associé aux temps de réponse presque instantanés de la technologie OLED, ces taux de rafraichissement très élevés, de 360, 480, et même 500 Hz bientôt, offre une sensation de fluidité et de réactivité sans commune mesure.