hellraisercom

Ils veulent pas plutôt faire des écrans qui fonctionne correctement avant de partir sur des techno qu’ils ne maitrise sans doute pas ! ?

J’ai un Oddyssey G7 32" 1440p 240hz qui avait des problèmes de d’allumage: lors d’un démarrage ou d’un redémarrage si la veille se déclenche pendant le lapse de temps ou la carte/chipset graphique n’émet plus de signale vidéo, l’écran se met en veille est n’en ressort plus, sauf par déconnexion de l’alimentation, mon premier écran est reparti direction SAV Samsung, il est revenu 3 semaines plus tard avec toujours le même problème ET un pixel mort au milieu de l’écran ! BRAVO !!! NON MAIS BRAVO !!

De plus dans certaines couleurs (certains bleu et certains orange) des lignes blanches dégueulasse apparaissent, et avec certains niveau de gris foncer, c’est sur tout l’écran que des lignes blanches apparaissent et met l’écran dans un état bizarre. Ça le fait sur les deux écrans que j’ai eu avant et apres le SAV, il y a des pages Reddit qui en parle, certaines personnes avec certains réglages arrivent a le faire disparaitre, mais d’autres rien n’y fait (en gros, tu as une chance sur deux d’avoir une dalle pourris). Samsung refuse de prendre ce problème en charge dans la garanti, c’est du grand n’importe quoi !

FUYEZ !!! FUYEZ le matériels vendu par samsung ! J’ai eu 2 de leur smartphone (dont un A32 fourni par mon boulot), mon dieu quel plaie ! Et dire que niveau Puce electronique, il y a encore quelques années c’était les numéro ONU !!! ? Mais qu’est-ce qu’il c’est passé ???