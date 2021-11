Samsung et Sony verront-ils leurs gammes de téléviseurs s'étoffer de modèles QD-OLED en 2022 ?

Décidément, le marché du téléviseur est en pleine transformation, du moins en ce qui concerne les technologies d’affichage. Après un CES 2021 sous le signe du Mini-LED , un virage technologique engagé par de nombreux acteurs, il se pourrait bien que ce soient les téléviseurs QD-OLED qui amènent un peu de magie dans le salon de Las Vegas.



Selon plusieurs médias coréens, dont IT Chosun, Samsung ajoutera bien une gamme de téléviseurs QD-OLED à son catalogue, une gamme qui serait présentée dès janvier à l’occasion du CES 2022.



Plusieurs rumeurs ont également fait état des commandes et livraisons de dalles QD-OLED ce mois-ci. Sony serait ainsi le premier client de Samsung Display et lancerait lui aussi une gamme de téléviseurs QD-OLED, selon Business Korea. En revanche, difficile de savoir si Sony entend ou non présenter de tels modèles au CES 2022, ou même plus tard cette année.