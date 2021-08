Qu'est-ce que le QD-OLED ? Samsung nous en dit plus sur sa nouvelle technologie

Mêler le pic de luminosité et les couleurs intenses de la technologie QLED aux noirs abyssaux de l'OLED , c'était l'objectif de Samsung avec sa technologie QD-OLED. En chantier depuis plusieurs années, cette dernière fait maintenant parler d'elle par les canaux officiels de la marque, après avoir fait l'objet de nombreux articles et rumeurs ces derniers mois. Samsung nous en dit désormais (un peu) plus sur cette nouvelle technologie d'affichage.