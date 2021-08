Téléviseurs 8K, un marché de niche ? Plus de 50 modèles ont été certifiés au 1er semestre 2021

D’aucuns estiment que la définition 8K n’est pas porteuse de grande promesse, en raison du manque de contenus filmés dans cette définition, mais également d’un gain en qualité qui ne serait pas suffisamment flagrant malgré la multiplication des pixels. Et pourtant, ce marché commence bel et bien son ascension, porté par l’engouement du public pour les téléviseurs de plus grande taille.