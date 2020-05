Netflix explique quels sont les critères que doit respecter un téléviseur "Netflix Recommended TV"

Comme son nom l'indique, « Netflix Recommanded TV » garantit que le téléviseur offre une expérience Netflix optimale. La plateforme a établi une liste de sept critères, parmi lesquels cinq doivent être remplis, au minimum, pour obtenir la certification.

Question rapidité, les Smart TV doivent proposer un allumage instantané, permettant à l'utilisateur de revenir là où il s'était arrêté précédemment et non à l'écran d’accueil. Le lancement de l'application Netflix doit lui-même être permis rapidement après l'allumage du téléviseur ou l’utilisation d'une autre application.

Par ailleurs, l'application doit être facile à trouver et à lancer depuis le menu ; la télécommande doit aussi être munie d'un bouton Netflix.

La Smart TV doit également se mettre à jour automatiquement sans besoin d'intervention de la part de l'utilisateur.

Autre critère nécessaire : les appareils doivent proposer l'interface Netflix en haute résolution avec les dernières fonctionnalités et un affichage plus net du texte et des images. Les téléviseurs doivent aussi être compatibles avec les contenus interactifs de la plateforme (comme Bandersnatch par exemple). Enfin, ils doivent évidemment embarquer la dernière version de Netflix.