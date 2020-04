20th Century Studios sur le point de plaquer le HDR10+, le coup de grâce pour ce standard ?

Lire aussi :

Et si le Dolby Vision était en passe de gagner la bataille contre son rival le HDR10+ ? Au regard des récentes prises de position de la 20th Century suite à son rachat par Disney (finalisé le mois dernier), la question peut légitimement se poser. Membre fondateur du standard HDR10+ en 2017, aux côtés de Panasonic et Samsung, le studio californien a entamé une transition vers le Dolby Vision en 2019, au travers de son filmet alors que son passage sous l'égide de Disney était déjà en cours. Une démarche à laquelle Panasonic s'était déjà plié dès 2018 en lançant un premier lecteur Blu-ray compatible avec les deux standards, suivi d'un premier téléviseur arborant HDR10+ et Dolby Vision conjointement.Comme le précise FlatPanelsHD, au moins sept films exploités (directement ou indirectement) par la Century ont depuis moins d'un an adopté les seuls standards Dolby Vision et Dolby Atmos (et) dans le cadre de leur sortie numérique. Et dans tous les cas, ces derniers faisaient l'impasse sur le HDR10+ pour se contenter de la norme HDR10.Une stratégie qui se dessine peu à peu et qui porte la marque de Disney, qui supporte depuis longtemps les standards Dolby Vision et Dolby Atmos tout en ignorant cordialement le HDR10+. Preuve en est, le rachat de la Century Fox par Disney aura donné l'occasion au géant américain d'évincer plusieurs cadres de la Fox ayant préféré le HDR10+ aux formats de Dolby.Tout n'est cependant pas perdu, notamment du côté de Samsung, qui continue à proposer vaille que vaille des téléviseurs HDR10+. Le HDR10+ est par ailleurs soutenu par la Warner Bros. et par Universal, qui ont lancé récemment leurs premiers disques Blu-ray Ultra HD compatibles HDR10+ (en plus du Dolby Vision également proposé).Google aussi est de la partie. Sur son service Play Films et Séries , le géant de Mountain View doit proposer des films en 4K HDR10+ plus tard cette année. Ceci étant dit, Google continue parallèlement de préparer le support du Dolby Vision, tandis que la Warner et Universal continuent de lancer l'essentiel de leurs productions respectives en Dolby Vision...