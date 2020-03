Les téléviseurs 8K de Samsung sont compatibles avec le Wi-Fi 6, qu'est-ce que cela va changer ?

© Samsung

Ce sera probablement l'une des nouveautés les plus intéressantes des nouveaux téléviseurs haut de gamme de Samsung. La marque a annoncé par l'intermédiaire d'un communiqué qu'elle avait reçu de la Wi-Fi alliance (l'organisme à but non-lucratif chargé de superviser et promouvoir la technologie Wi-Fi et ses dernières normes), une certification Wi-Fi 6 pour ses prochains téléviseurs QLED 8K. Reste que la marque se montre peu claire. On ignore encore si seul le Q950TS (modèle le plus haut de gamme du lineup 2020) est concerné, ou si les Q900TS et Q800TS sont effectivement eux aussi équipés de la puce Wi-Fi 6 (également nommée IEEE 802.11ax) mise au point par le Taïwanais MediaTek.D'après le site spécialisé AVForums, cette puce custom serait capable d'un taux de transfert maximum de 12 Gbps et pourrait passer en mode économie d'énergie lors d'utilisations nécessitant moins de débit.L'intérêt du Wi-Fi 6 sur un téléviseur est évident. À l'heure du streaming à tout-va, et alors que l'immense majorité des modèles de téléviseurs récents intègre déjà par défaut les applications Netflix et Amazon Prime (entre autres), l'apport d'une norme de Wi-Fi capable d'améliorer considérablement les taux de transfert de données est un atout indéniable pour streamer des films et contenus en 4K et 8K... à condition du moins d'avoir une connexion internet suffisamment véloce.À l'avenir, ce nouveau standard pourrait également se révéler pertinent pour du jeu en streaming directement sur le téléviseur. Un autre usage qui pourrait peu à peu se généraliser au travers de plateformes telles que Stadia GeForce Now ou xCloud , sous réserve que ce type de services puissent un jour être préinstallés sur nos téléviseurs. Théoriquement, la chose n'est pas impossible.Chez Samsung, le Wi-Fi 6 n'est pas tout à fait une nouveauté. Le géant coréen mise en effet déjà sur cette nouvelle norme pour ses smartphones premium, et ce depuis 2018 avec les Galaxy Fold et S10 . Dans son communiqué, la marque met d'ailleurs en avant sa qualité de précurseur en la matière.», explique notamment Choi Yong-hoon, Vice-président de Samsung Display. «».Du côté de MediaTek, on préfère, plus simplement, revenir sur les avantages du Wi-Fi 6, tout en saluant l'initiative technologique de Samsung. «».