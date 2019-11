Le Project xCloud arrivera en Europe dès 2020 et intégrera le Game Pass

Un service partout, pour tout le monde

Source : Xbox

Le Project xCloud est actuellement en phase de test dans plusieurs pays comme les USA, le Royaume-Uni et la Corée du Sud. À terme, cette sorte de bêta comptera plus de 50 jeux. Les plus grands éditeurs se sont associés à Microsoft afin de proposer leurs titres iconiques en streaming. C'est le cas deou encoreToujours en 2020, la société basée à Redmond compte rendre son Project xCloud compatible avec d'autres appareils. Par exemple, les ordinateurs Windows 10 seront concernés. De nouveaux périphériques seront également pris en charge comme les manettes Razer et la Dualshock 4 de Sony. Et ce n'est pas tout !Microsoft a aussi annoncé que Project xCloud sera disponible en Inde, au Canada, au Japon et en Europe de l'Ouest (dont la France) à partir de 2020. Nous aurons même la possibilité de streamer les jeux déjà présents dans notre bibliothèque Xbox. Cerise sur le gâteau, les jeux en streaming depuis le Cloud seront ajoutés au Xbox Game Pass dès l'année prochaine.