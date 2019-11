Inside Xbox : Project xCloud, Final Fantasy, Game Pass et toutes les annonces à ne pas manquer

Les Xbox Game Studios ont de l'énergie à revendre

Avec cet Inside Xbox, Microsoft espérait terminer l'année en beauté. Pendant environ 1h30, nous avons eu droit à des aperçus de titres déjà annoncés et à pléthore d'informations sur les différents services de la société. Fort heureusement, des jeux inédits se sont aussi illustrés et c'est de ce côté que nous allons commencer.Grâce à sa quinzaine de studios internes, Microsoft dispose d'une force de frappe impressionnante. C'est avec la nouvelle licence de Rare () que cet Inside Xbox a débuté. Nous avons pu découvrir la première bande annonce de, un soft à la direction artistique magnifique. Rien n'a été précisé au sujet de son gameplay ou d'une date de sortie. Puis c'est Obsidian qui a frappé avec Grounded . Il s'agit d'un titre de survie dans lequel le joueur incarne un personnage plus petit qu'une fourmi. L'exploration et la construction d'édifices seront au cœur de ce titre jouable à plusieurs. Rendez-vous au printemps 2020 pour l'essayer. Bleeding Edge (Ninja Theory) est passé rapidement sur scène pour dévoiler sa date de sortie fixée au 24 mars 2020. Microsoft a enchaîné les trailers tous plus maîtrisés les uns que les autres pour ses productions maison. Nous avons donc pu admirer des vidéos de Flight Simulator Minecraft Dungeons (sortie en avril 2020) et d'un certain Halo Reach . Ce dernier débarquera sur Xbox One et PC le 3 décembre prochain.a aussi profité de l'événement pour présenter brièvement sa prochaine mise à jour mensuelle gratuite nommée « The Seabound Soul ». Son déploiement aura lieu le 20 novembre.Au rayon des exclusivités à venir au sein de l'écosystème Xbox, les Français de chez Dontnod (...) ont particulièrement brillé. Nous leur devons une nouvelle licence narrative intitulée Tell Me Why . Le jeu mettra en scène les jumeaux Tyler et Alyson Ronan qui partagent un lien spécial. Sortie prévue durant l'été 2020. Enfin, c'est Wasteland 3 qui est venu clôturer cet Inside Xbox avec une vidéo inédite. Il arrivera sur Xbox One et Windows 10 le 19 mai 2020.Un large portion de cette émission était réservée aux services de Microsoft. La firme américaine a pris le temps d'évoquer le Project xCloud . Nous avons appris que plus de 50 jeux seront ajoutés au programme preview qui se tient actuellement aux USA, au Royaume-Uni et en Corée du Sud. Le service arrivera sur Windows 10 l'année prochaine et des périphériques comme la Dualshock 4 seront compatibles. L'Europe de l'Ouest, et donc la France, devra patienter jusqu'en 2020 pour tester la plateforme. Le xCloud permettra aussi de lancer en streaming des jeux de notre bibliothèque Xbox et il sera même inclus dans le Xbox Game Pass.Puisque nous évoquons le Game Pass, il est temps de faire le point sur les softs qui seront prochainement mis à disposition des abonnés. Ainsi, Age of Empire II: Definitive Edition ou encoresont disponibles dès maintenant. En fin d'année,etferont leur entrée. Les futures exclusivités concoctées par les Xbox Game Studios rejoindront le catalogue dès le jour de leur sortie. Et c'est loin d'être terminé...En effet, Square Enix a réalisé une intervention remarquée. Ainsi, la collection(VII, VIII, IX, X, X-2, XII, XIII, Lightning Returns et XV) a été annoncée sur Xbox. Ces opus seront également placés dans le Game Pass en 2020. The Verge a aussi précisé que le MMOsera disponible sur Xbox One à une date ultérieure. La sagas'est également illustrée puisque les compilationsetsortiront sur Xbox One l'année prochaine. Une nouvelle démo du troisième opus a également été mise en ligne sur le Store (mais aussi sur PS4). Pour terminer, la saga Yakuza fera une entrée fracassante dans le Xbox Game Pass en début d'année 2020. Les opus 0,etsont concernés.Finalement, la plus grosse déception de cet Inside Xbox se situe au niveau des éditeurs tiers. Peu de titres ont marqué les esprits, si ce n'est un nouveau trailer explosif deet une vidéo de gameplay pour le FPS free-to-play CrossfireX , qui déboulera en 2020. Des titres plus anecdotiques comme Planet Coaster Console Edition (été 2020), Drake Hollow The Artful Escape (2020),(2020) et KartRider Drift (2020) sont passés faire un petit coucou. La nouveauté la plus intrigante étant West of Dead , un jeu d'action en vue isométrique à la sauce western bien prometteur. L'acteur Ron Perlman figure au casting. Une bêta ouverte est déjà disponible sur Xbox One.Vous pouvez (re)visionner cet Inside Xbox dans son intégralité via la vidéo située en haut de cet article.