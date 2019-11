Halo: Reach débarquera sur PC tout début décembre

Disponible dès le 3 décembre prochain

Source : The Verge

L'entreprise annonce désormais quefera partie de cette Master Chief Collection dès le mois de décembre.Le titre, sorti en 2010 sur Xbox 360, débarquera sur Steam et le Microsoft Store dans une version optimisée à partir du 3 décembre prochain. L'ensemble des six jeux du bundlepeut déjà être commandé pour 39, 99 euros sur le Microsoft Store.Sur Xbox One, le titre sera également à la collection sans frais supplémentaire.