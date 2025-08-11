Toutes nouvelles, les consoles MSI Claw 8 AI+ et A8 sont les premières à être équipées des proceseurs AMD Ryzen Z2 Extreme et Intel Core Ultra 7 258V. La comparaison s'imposait.
Le processeur AMD Ryzen Z2 Extreme est promis à un bel avenir dans le monde des consoles portables, mais il avance timidement… seulement présent au sein de la MSI Claw A8. La puce Intel Core Ultra 7 258V n'a pour sa part été annoncée que chez MSI avec la Claw 8 AI+.
Entre AMD et Intel, quand MSI ne veut pas choisir
Dès la rentrée de septembre dernier, AMD avait annoncé la couleur : les puces Z2 et Z2 Extreme allaient bientôt « inonder » le marché des consoles portables et, ce faisant, augmenter nettement les performances.
Les mois ont passé et les Ryzen Z2 Extreme se font toujours attendre alors qu'une seule et unique machine a été commercialisée. Il s'agit de la Claw A8 de MSI et, histoire de ne pas trop s'emballer, elle n'est encore disponible qu'en Chine. Rappelons que de récentes informations évoquent l'imminence d'une sortie en Europe : dans les prochains jours !
Avant cela et en l'absence de solides tests, nous avons pu avoir un aperçu des performances de la machine sur une dizaine de jeux grâce aux essais réalisés par Golden Pig Upgrade et relayés par VideoCardz. Mieux, l'influenceur a aussi posé ses mains sur la version Intel de la nouvelle console Claw 8 de MSI. Il ne s'est pas fait prier pour comparer les deux machines.
D'un côté, nous avons donc la Claw A8 avec son Ryzen Z2 Extreme, ses 8 cœurs Zen 5 (3 Zen 5 + 5 Zen 5c) et ses 16 cœurs RDNA 3.5 (Radeon 890M). De l'autre côté, nous pouvons découvrir la Claw 8 AI+ avec son Intel Core Ultra 7 258V, ses 8 cœurs (4P Lion Cove, 4E Skymont) et ses 8 Xe2 cores (Xe2-LPG).
Le Z2 Extreme légèrement devant le Core Ultra 7
Golden Pig Upgrade a donc réalisé une large batterie de tests sur les consoles signées MSI, d'abord avec une puissance de 17 watts sur les deux machines et, ensuite, avec une puissance de 30 watts. Dans tous les cas, le Full HD (1 920 x 1 080 pixels) a été retenu.
Les jeux utilisés ne sont pas tous très récents, mais il y a un bon mélange entre nouveautés et titres références : Assassin's Creed Shadow, Cyberpunk 2077, Elden Ring, F1 24, Far Cry 6, Hitman 3, Monster Hunter Wilds, Mount & Blade II: Bannerlord, Resident Evil Village, Shadow of the Tomb Raider. Notez que nous n'avons pas le niveau de détails utilisés sur chacun d'eux.
Lorsque le TDP des puces est bloqué à 17 watts, le match tourne à l'avantage de la console équipée en AMD. La Claw A8 l'emporte effectivement sur tous les jeux avec pour seule exception Hitman 3, mais la machine Intel n'est ici que 0,1 image par seconde devant ! Le passage à 30 watts change la donne avec la puce Intel qui s'offre la victoire sur cinq des dix jeux testés.
Golden Pig Upgrade profite de l'occasion pour faire un petit point sur l'efficacité des deux modèles et il n'y a pas vraiment à se plaindre : les deux machines font à peu près jeu égal – avec une légère avance pour la Claw 8 AI+ – et sont au niveau du Steam Deck OLED, l'une des meilleures consoles à ce niveau.
Reste l'intrigante question du lancement organisé par MSI : peu d'informations, peu de tests, peu de disponibilités, c'est à croire que la marque ne souhaite pas vendre de machines… et si la production de puces ne pouvait pas suivre, cela expliquerait aussi pourquoi ASUS/Microsoft attendent la mi-octobre ?