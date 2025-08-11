Dès la rentrée de septembre dernier, AMD avait annoncé la couleur : les puces Z2 et Z2 Extreme allaient bientôt « inonder » le marché des consoles portables et, ce faisant, augmenter nettement les performances.

Les mois ont passé et les Ryzen Z2 Extreme se font toujours attendre alors qu'une seule et unique machine a été commercialisée. Il s'agit de la Claw A8 de MSI et, histoire de ne pas trop s'emballer, elle n'est encore disponible qu'en Chine. Rappelons que de récentes informations évoquent l'imminence d'une sortie en Europe : dans les prochains jours !

Avant cela et en l'absence de solides tests, nous avons pu avoir un aperçu des performances de la machine sur une dizaine de jeux grâce aux essais réalisés par Golden Pig Upgrade et relayés par VideoCardz. Mieux, l'influenceur a aussi posé ses mains sur la version Intel de la nouvelle console Claw 8 de MSI. Il ne s'est pas fait prier pour comparer les deux machines.