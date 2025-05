Au moment d'annoncer les caractéristiques principales de sa première console portable, MSI avait créé la surprise en travaillant avec Intel plutôt qu'AMD comme la plupart de ses concurrentes.

Il y a maintenant plus d'un an que la Claw est sortie et malgré les efforts d'Intel, les performances de la machine restent en-deçà de celles consoles sur base AMD. La raison pour laquelle MSI a finalement changé de crémerie ?