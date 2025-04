L’écran tactile IPS de 7 pouces offre une définition Full HD (1920 x 1080) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, assurant une expérience visuelle fluide. La console dispose de 16 Go de mémoire LPDDR5-6400 et d’un SSD NVMe PCIe Gen4 de 512 Go, offrant des temps de chargement réduits et une navigation fluide. ​

Côté ergonomie, la Claw A1M-042FR intègre des joysticks et des gâchettes à effet Hall, reconnus pour leur précision et leur durabilité. La batterie de 53 Whr offre une autonomie adaptée aux sessions de jeu en déplacement. La connectivité est assurée par le Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.4 et un port Thunderbolt 4, garantissant des transferts rapides et une faible latence en ligne. ​

La console fonctionne sous Windows 11, offrant une compatibilité étendue avec les jeux PC. L’interface MSI Center M facilite la gestion des paramètres et des jeux, tandis que le MSI App Player permet de jouer à des jeux mobiles Android directement sur la console.