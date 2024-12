Le MSI Cyborg 15, c'est un écran LED Full HD de 15,6 pouces, avec une dalle LED et un taux de rafraichissement de 144 Hz pour profiter d'une fluidité sans pareille dans vos jeux, ainsi que votre navigation. Son clavier est rétroéclairé et personnalisable depuis l'application livrée avec la machine.

A l'intérieur, on retrouve une puce Intel Core i7-13620H, 16 Go de mémoire DDR5, sans oublier 512 Go de SSD M.2. Le GPU NVIDIA RTX GeForce 4060 offre d'excellentes performances, avec le support du DLSS 3 pour gagner en fluidité à l'aide de l'IA, et en qualité d'affichage des textures, effets et autres éléments. Le refroidissement est assuré par le système Cooler Boost, composé ventilateurs, caloducs et de pâte thermique exclusive pour maintenir la chaleur produite par les composants en cours de jeu.

Pour la connexion à Internet et à vos accessoires, là encore MSI frappe fort avec une puce Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.3, avec à la clé des hauts débits de transfert et une excellente réactivité de votre souris ou de votre casque audio.