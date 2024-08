MSI profite aussi du passage à Lunar Lake pour ajouter un port Thunderbolt 4 à sa console qui dispose donc de deux de ces connecteurs. La Claw 8 AI+ peut aussi compter sur une amélioration côté SSD : sans doute sera-t-il question d'au moins 1 To, mais c'est surtout le format du port M.2 qui importe : on passe du 2230 pas très courant, au 2280 bien plus standard.

Enfin, et ce n'est sans doute pas le moindre des changements, l'écran grandit de belle manière : on passe à une dalle de 8 pouces laquelle conserve toutefois les autres caractéristiques du modèle précédent, IPS, 120 Hz et VRR. Il ne nous reste plus qu'à attendre des précisions officielles de MSI comme, par exemple, une date de sortie et un prix de vente.