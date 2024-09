Indiscutablement, Intel et MSI ont travaillé pour que la Claw progresse de manière générale et sur la solution graphique intégrée Arc en particulier. Les résultats sont là et si les gains de performances sont très inégaux, 1/ ils ne touchent pas forcément que les jeux et 2/ ils restent intéressants.

Hélas, dans le même temps, les concurrents ne sont pas restés les bras croisés. Les gains obtenus par ASUS, Lenovo ou Valve ne sont pas du même ordre, mais elles partaient de moins loin et, sur nos graphiques, la MSI Claw « mise à jour », ne brille toujours pas particulièrement que ce soit côté performances ou sur l’autonomie.

Plus gênant, la Claw est arrivée en mars et, en juin, ASUS lançait la ROG Ally X avec des performances stables, mais une batterie doublée, un SSD de 1 To en NVMe M.2 2280, deux ports USB 4 et 50% de mémoire vive en plus. Aujourd’hui, il ne nous est donc pas possible de davantage conseiller la Claw qu’en mars. En revanche, nous saluons le travail de MSI et espérons que la Claw 8 AI+ sera un succès !