La "petite" console MSI Claw avec Core Ultra 135H au niveau de la Core Ultra 155H en gaming

Nos collègues de VideoCardz viennent effectivement de relayer la vidéo de Retro Tech Dad, une chaîne YouTube qui est parvenu à mettre la main sur la « petite » de la MSI Claw.

Celle-ci se distingue donc, comme évoqué plus haut, par son processeur, un Core Ultra 135H, toujours en architecture Meteor Lake bien sûr. La bête n'a plus « que » 14 cœurs/18 threads (contre 16c/22t sur le 155H) et 7 Xe-cores pour la partie graphique (contre 8). Cela ne semble toutefois pas avoir un très gros impact sur les performances générales de la machine dès lors qu'il est question de jeu vidéo.