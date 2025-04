Selon plusieurs sources fiables, dont l'initié @Haze2K1, MSI aurait définitivement tranché en faveur d'AMD pour sa prochaine génération de console portable. Ce changement marque un revirement stratégique important pour le fabricant. La première génération de Claw, introduite avec un Intel Core Ultra 7 155H, souffrait d'une autonomie insuffisante et d'un système de refroidissement peu efficace. Ces limitations techniques ont clairement pesé dans la balance alors que les solutions AMD continuent de s'imposer chez les concurrents. Cette décision s'inscrit dans une tendance plus large du marché, comme nous l'avions constaté lors de l'annonce des nouvelles puces Z2 d'AMD en début d'année. MSI rejoint ainsi ASUS (ROG Ally X) et d'autres constructeurs qui misent sur les processeurs AMD pour leurs consoles portables.